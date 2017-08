Feest in Tierpark Nordhorn: doodshoofdaapje geboren

De geboorte van een doodshoofdaapje is zeer bijzonder. Deze apensoort leeft in vrouwengroepen; een mannetje wordt alleen geduld in de paartijd. Het Tierpark vlak over de grens bij Almelo heeft één mannelijk doodshoofdaapje; hij leeft afzonderlijk van de vrouwtjes.



De eerste 4 weken blijft het apenjong op de rug van de moeder. Komende herfst wordt na de eerste controle duidelijk of het een mannetje of een vrouwtje is.