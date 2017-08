Fipronil nu ook opgedoken in Hongarije

video Franse douane doet recordvangst speedpasta in auto Nederlander

15 augustus Een Nederlandse automobilist is gisteren in Frankrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens het smokkelen van 67 kilo amfetaminepasta. De Franse douane spreekt van een 'zeer belangrijke' vangst die bijna 30 procent bedraagt van de totale hoeveelheid amfetamine die ze in 2016 in een heel jaar in beslag nam.