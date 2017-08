'Genoeg bewijs van oorlogsmisdaden Assad'

Dat zegt het aftredend hoofd van de VN-commissie voor Syrië Carla Del Ponte (70) vandaag in een gesprek met de Zwitserse krant SonntagsZeitung. Het is nog niet bekend wanneer Del Ponte terugtreedt.



Del Ponte kondigde vorige week haar aftreden aan als hoofd van de commissie. Ze is gefrustreerd over de weigering van de VN-veiligheidsraad om een speciaal tribunaal voor Syrië op te richten.



,,Ik ben er van overtuigd dat er genoeg bewijs is tegen Assad. Daarom is het zo frustrerend dat de VN geen stappen zetten. Het voorbereidende werk is gedaan. Nu moeten er stappen worden gezet om een rechtbank en een aanklager te installeren'', aldus Del Ponte in het vraaggesprek.