Gevangenisopstand Venezuela: tientallen doden

Slachtoffer rellen Charlottesville herdacht

16 augustus Nabestaanden van de overleden Heather Heyer hebben dinsdag een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Heyer kwam om tijdens de rellen van afgelopen zaterdag in het Amerikaanse Charlottesville. Heyer was een van de tegendemonstranten die de straat opgingen om hun ongenoegen te uiten over een mars van extreemrechts. De juriste, die al langer streed tegen racisme, werd geraakt door een auto die op de betogers afstormde en overleed niet veel later aan haar verwondingen.