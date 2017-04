Grote militaire parade voor Kim II-Sung

In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is het vandaag feest. Ter ere van de geboortedag van Kim II-Sung, de grondlegger van de communistische dictatuur, is alles uit de kast getrokken. Niet alleen marcherende soldaten en militaire voertuigen, maar ook ballistische raketten passeren de revue.