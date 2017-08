Ikea maakt handleiding voor Game of Thrones-cape van schapenvel

Een Noorse vestiging van Ikea bedacht een leuke inhaker en lanceerde vorige week een handleiding om je eigen GOT-cape een IKEA-schapenvel te maken. ,,De zomer is gauw over, de winter komt eraan'', schrijft het concern op Facebook.



Met enkel een schaar en een Ikea-schapenvel van 39,95 euro is de ‘Winter - Schouderwarmer’ zo te maken. Het enige wat je volgens het meubelbedrijf moet doen is een gat in het midden van het vel knippen. Om echt in de buurt te komen van een Night’s Watch cape is waarschijnlijk wel wat meer nodig. Volgens Clapton worden de schapenvellen namelijk uitgebreid gewaxt en bevroren om een geloofwaardig beeld te schetsen.