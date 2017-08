In beeld: het huwelijk van Dennis uit Lisse en zijn Maleisische prinses

De bruid en bruidegom zijn in traditionele kleding en in het wit getrouwd. Tijdens de besloten ceremonie - die op straat op grote schermen live was te volgen - werden ook huwelijkscadeaus uitgewisseld. Zo'n 1.200 gasten zijn aanwezig bij het feest dat nog de hele dag duurt.



De prinses gaat nu voor het eerst op zichzelf wonen, waarschijnlijk in een van de paleizen in Johor. De Maleisische sultansfamilie (een van de negen sultanaten van Maleisië, die bij toerbeurt om de vijf jaar de koning van het land leveren) is steenrijk.