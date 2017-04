Inval in huis van oud-premier Curaçao Gerrit Schotte

Trump haalt Bannon uit nationale veiligheidsraad

19:02 Steve Bannon, de omstreden naaste adviseur van Donald Trump, is uit Amerika’s belangrijkste veiligheidsraad gezet. Dat politiek strateeg en voormalig mediatopman Bannon een plek had gekregen in dat overlegorgaan was uiterst omstreden. Trump reorganiseert de raad nu.