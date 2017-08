IS-kopstukken gedood bij Amerikaans bombardement

De aanval vond afgelopen donderdag plaats, maar werd vandaag pas bekendgemaakt. Belangrijkste slachtoffer van de aanval is volgens een zegsman van het leger Abdul Rahman, de emir van de provincie Kunar in het noordoosten van het land.



Naast hem werden nog drie IS-leiders uit het gebied gedood. Rahman is volgens de Amerikanen de derde emir van IS die binnen een jaar tijd in de regio door de Amerikanen is gedood.