Ko Colijn: Trump is een olifant in een porseleinkast

Obama investeerde in een cyberoorlog. ,,Noord-Korea zag de afgelopen jaren allerlei raketproeven mislukken. Mensen riepen in koor dat het land blijkbaar de technologische kennis mist en dus niet zo gevaarlijk is. Maar misschien zijn ze juist dankzij de VS niet gevaarlijk. Misschien hebben de Amerikanen de raketproeven wel láten mislukken?'' Colijn verwerpt dan ook de kritiek dat de Verenigde Staten de Noord-Koreanen te lang hun gang hebben laten gaan.



Noord-Korea is het belangrijkste militaire dossier dat Obama aan Trump heeft overgedragen, schrijft David Sanger, politiek analist van The New York Times. Maar Trump repte maandenlang geen woord over het land. Hij sprak over het uitroeien van Islamitische Staat en over het weer verbreken van de onder Obama aangehaalde banden met Iran. Niet over Pyongyang.