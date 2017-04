Leider islamitische verzetsgroep Abu Sayyaf gedood op Filipijnen

Fans Monaco betuigen steun na explosie bij bus Dortmund

11 april Na drie explosies bij de spelersbus van Borrusia Dortmund is de wedstrijd van de Duitsers tegen AS Monaco vanavond afgelast. Toen het nieuws bekend werd in het stadion lieten de uitsupporters van AS Monaco zich van hun beste kant zien. Ze betuigden steun door 'Dortmund, Dortmund' te scanderen en een langdurig applaus te geven.