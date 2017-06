'Londense terrorist figureert in jihadfilm'

Ariana Grande: De wereld heeft saamhorigheid nodig

5 juni Tijdens het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester, is gisterenavond bijna 2,7 miljoen euro overgemaakt aan noodfonds We Love Manchester. Het concert was een initiatief van Ariana Grande. Tijdens haar concert op 22 mei in de Arena van Manchester werd een aanslag gepleegd. Naast Grande waren ook onder andere Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Coldplay en Katy Perry aanwezig.