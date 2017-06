Macron boekt 'overwinning met zwart randje'

Het is 'een schijnoverwinning', aldus Céline Bracq van onderzoeksbureau Odoxa. ,,De kiezers wilden Macron wel aan een meerderheid in het parlement helpen, maar ze hebben nog steeds weinig vertrouwen in de politiek.''



Nieuwkomer Macron doet het, sinds hij een maand geleden tot president werd gekozen, wel goed in de peilingen. Maar hij heeft nog weinig concrete maatregelen genomen. Hij ontmoette Donald Trump en Vladimir Poetin en dat was goed voor zijn imago. Zijn omstreden plannen om de economie te liberaliseren staan daarentegen nog nauwelijks in de steigers. En uit peilingen blijkt dat maar de helft van de Fransen die specifieke hervormingen steunt.



Emmanuel Macron wil bijvoorbeeld de macht van vakbonden aan banden leggen en het bedrijven makkelijker maken om mensen te ontslaan. ,,Dat zijn voor ons punten die ononderhandelbaar zijn'', aldus Fabrice Angéi van vakfederatie CGT.



Sommige vakbonden bereiden zich al voor op stakingen en betogingen. Emmanuel Macron moet rekening houden met protesten op straat, zelfs met een absolute meerderheid in het parlement.