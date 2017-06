Man opent vuur op Amerikaanse congresleden in Virginia

Een afvaardiging van de Republikeinse partij was bezig met een honkbaltraining toen een schutter het vuur opende. Volgens Amerikaanse media zou de schutter zijn neergeschoten door de beveiliging van Scalise en zijn opgepakt door de politie. De gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Onduidelijk is hoe ze eraan toe zijn. Scelise zou niet levensgevaarlijk gewond zijn geraakt.



Scalise maakte deel uit van een groep van ongeveer twintig politici, die oefende voor een jaarlijkse honkbalwedstrijd voor het goede doel.Volgens congreslid Brad Wenstrup van Arizona stond Scalise op het tweede honk toen er in de lucht werd geschoten. ,,Daarna volgden meer schoten, zeker vijftig. We hebben dekking gezocht, maar Steve Scalise raakte gewond en moest zichzelf vanuit het veld weg kruipen. Daarna hebben we eerste hulp verleend totdat de hulpdiensten na 10 minuten arriveerden.''



In het Amerikaanse congres is Scalise de zogeheten 'majority whip': dit vooraanstaand congreslid vormt als het ware het boegbeeld van zijn politieke afvaardiging. Hij moet zorgen voor partijdiscipline bij stemmingen in het parlement.



Woordvoerder Sean Spicer heeft in een tweet laten weten dat president Donald Trump en vice-president Mike Pence hun medeleven betuigen na de gebeurtenissen in Virginia. ,,Onze gedachten en gebeden zijn bij hem'', twittert Trump zelf.