Massale steun voor slachtoffer Charlottesville: 'Dank voor je heldendaad'

Heyer was een van de tegendemonstranten die gisteravond de straat opgingen om hun ongenoegen te uiten over een mars van extreemrechts. De juriste, die al langer streed tegen racisme, werd geraakt door een auto die op de betogers afstormde en overleed niet veel later aan haar verwondingen.



Inmiddels zijn er diverse inzamelingsacties opgestart om geld bijeen te brengen voor de familie van Heather. De teller van een daarvan staat op bijna 40.000 dollar. De moeder van Heather liet aan de initiatiefnemers weten: ,,Ze stierf terwijl ze deed wat juist was. Mijn hart is gebroken, maar ik ben voor altijd trots op haar."



Ook op social media krijgt Heyer veel bijval. Evan Shapiro schrijft op Twitter: ,,Dank voor je heldendaad, Heather. Je zult niet vergeten worden." Op Facebook wordt Heather's achtergrondfoto met de tekst 'als je niet boos bent, let je niet goed op' massaal gedeeld.