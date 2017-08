Moeder van bestuurder Charlottesville: Ik zei nog dat hij voorzichtig moest zijn

,,Ik wist alleen dat hij naar een protest ging. Ik bedoel, ik probeer me ver te houden van zijn politieke opvattingen. Weet je, ik bemoei me daar niet te veel mee. Ik heb hem verhuisd naar zijn eigen appartement. Ik pas op zijn kat", vertelde Bloom aan AP.



Het persbureau bracht Bloom op de hoogte van de actie van haar zoon. Ze wist niet dat de mars waar hij naartoe zou gaan een extreemrechtse was. Ze vertelt: ,,Ik dacht dat het iets met Trump te maken had. Hij is geen racist. Mijn zoon had ook een donkere vriend, dus..."