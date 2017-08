Nazisite offline na schofferen dodelijk slachtoffer aanslag Charlottesville

In het gewraakte artikel van gisteren wordt opgesomd waarom het volgens The Daily Stormer niet erg is dat Heyer dood is. Heyer was een van de tegendemonstranten die zaterdagavond de straat opgingen om hun ongenoegen te uiten over een mars van extreemrechts. Zij en vele anderen werden met opzet aangereden door de 20-jarige James Alex Fields.



Volgens de neonazisite zou Heyer als kinderloze vrouw van 32 jaar - 'reproduceren is haar enige taak' - een last zijn voor de maatschappij. De schrijver vindt dat een vrouw van haar leeftijd al lang kinderen had moeten hebben. Hij neemt aan dat ze daarom al meerdere keren abortus heeft laten plegen en dat ze zelf een 'kindermoordenaar' is,



Daarnaast beweert de website van rechts-extremist Andrew Anglin dat het haar eigen schuld was, 'door haar overgewicht was ze te langzaam om de auto te ontwijken'.



Op The Daily Stormer staat sinds vandaag een artikel dat de website is overgenomen door hackersgroep Anonymous, 'om de joodse gemeenschap te beschermen'. Volgens het Anonymous Twitteraccount van Your Anon News is het waarschijnlijk een nepbericht van de website zelf, als reactie op het offline halen.