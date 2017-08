Nederlanders smokkelen coke naar Sardinië in geheim vak in auto

Agenten hielden Silvano F. (29) en Stefan L. (27) deze week aan omdat de twee doelloos rondjes leken te rijden in hun auto's. De twee gaven aan verdwaald te zijn, maar omdat de agenten het niet vertrouwden besloten ze hun auto's te inspecteren. Ze vonden niets, maar omdat een van de twee mannen nogal zenuwachtig werd van de controle, nam de politie de twee wagens toch maar mee voor nader onderzoek.



In de Golf van Stefan vond een van de agenten vervolgens een afstandsbediening waarmee een luikje in de BMW van Silvano zich bleek te openen. In dat luik was maar liefst 11 kilo cocaïne verstopt. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer twee miljoen euro.