'Nee-stemmers referendum Turkije op grote schaal gehinderd'

Ook tweede verdachte Dortmund gaat vrijuit

13:26 Justitie in Duitsland heeft ook de verdenkingen tegen een tweede verdachte van de aanslag op de spelersbus in Dortmund ingetrokken. ,,De verdenking heeft zich niet gehard'', zei vandaag een woordvoerster van het parket in Karlsruhe dat het onderzoek leidt.