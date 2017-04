Noord-Korea: Trumps agressieve tweets zorgen voor problemen

Oproep aan Rusland om einde te maken aan martelen Tsjetsjeense homo's

5:34 Internationale organisaties hebben donderdag een oproep gedaan aan de Russische regering om een onderzoek in te stellen naar berichten over geweld tegen homo's in de zuidelijke republiek Tsjetsjenië. Een krant in Rusland berichtte eerder deze maand dat politieagenten meer dan honderd mannen zouden hebben opgepakt, verschillende hebben gemarteld en drie vermoord.