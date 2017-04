Ook Nederlanders getuigen van aanslag Stockholm

De Nederlandse Amy Pieplenbosch (26) uit Arnhem is met haar vriendinnen een lang weekend in Stockholm. Toen ze metrostation Hötergot uitliepen, schrokken ze zich rot. ,,We wilden de stad in gaan om te gaan shoppen, maar toen we naar buiten liepen zagen we overal mensen huilen. Al snel begon iedereen te rennen. We zijn met de menigte meegerend en naar binnen gegaan bij een kantoorpand. Daar schuilen we nu.'' Volgens Pieplenbosch worden ze goed opgevangen. ,,De mensen hier zijn heel lief.''



Ook Marlies van der Neut uit Dordrecht kwam net in het centrum van Stockholm aan met een groep vriendinnen toen het gebeurde: ,,Iedereen ging rennen en huilen, wij ook. Er heerst een angstige sfeer. Op de plek waar het is gebeurd hebben we net gegeten.'' De vriendinnengroep is snel bij een koffiezaak naar binnen gegaan. ,,Het voelde buiten niet meer veilig."