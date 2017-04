Passagier United Airlines tijdens vlucht gestoken door schorpioen

Het giftige dier viel tijdens de vlucht uit een bagagevak en kwam terecht in het haar van de Canadees Richard Bell. Hij was op dat moment net zijn lunch aan het verorberen op zijn plek in de business class.



,,Terwijl ik aan het eten was, viel er iets in mijn stoel vanuit het vak boven me'', vertelt Richard Bell aan een Canadese nieuwszender. ,,Ik pakte het op, maar omdat ik de staart van me af hield, kon het me toen niet bijten.'' Een medepassagier op de zondagse vlucht waarschuwde Bell dat het achtbenige wezen een schorpioen was - en gevaarlijk. ,,Ik liet het beest vallen en het kwam terecht op mijn bord. En toen ik het daar weer vanaf wilde halen, stak hij me'', aldus Bell. ,,Hij heeft vooral mijn nagel te pakken gehad.''