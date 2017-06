Politie laat Londense arrestanten vrij

'Londense terrorist figureert in jihadfilm'

5 juni Khuram Shezad Butt, die door de politie is geïdentificeerd als een van de verantwoordelijken voor de aanslag in Londen zaterdag, figureerde in de tv- film 'The Jihadis Next Door'. Dat hebben Britse media maandagavond onthuld. Chanel 4 zond de documentaire, na een jaar van onderzoek en gebruik van undercover opnamen, in januari uit.