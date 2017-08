Protesten Charlottesville wakkeren Amerikaanse beeldenstorm aan

Standbeelden die herinneren aan de strijd van het zuiden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog zijn in toenemende mate het middelpunt van het debat in de VS. In diverse staten en steden gaan stemmen op om zulke beelden weg te halen. Op een aantal plaatsen is dat al gebeurd.

Aanleiding is het extreemrechtse protest voor behoud van een beeld van generaal Robert E. Lee in Charlottesville van afgelopen weekeinde. Een vrouw kwam daar om het leven toen een auto inreed op tegendemonstranten.

In Gainesville (Florida) heeft het stadsbestuur inmiddels een 'geconfedereerd standbeeld' weg laten halen. Ook in onder meer Lexington (Kentucky) en Baltimore willen bestuurders zulke monumenten van prominente plaatsen verwijderen. In Durham (North Carolina) trokken demonstranten maandag zelf een standbeeld ter herinnering aan de zuidelijke soldaten omver.

De sheriff van Durham liet daarop gisteren weten dat 'niemand hiermee wegkomt.' Monumenten zijn bij wet beschermd. Eén betoger is inmiddels opgepakt, meldde The New York Times. Burgemeester Bill Bell toonde juist begrip voor de betogers. ,,Mensen zijn woedend. Het neerhalen van het standbeeld is exemplarisch voor hun frustraties'', zei hij.

Wet intrekken

Roy Cooper, de gouverneur van North Carolina heeft voorgesteld om de wet die de monumenten beschermt in te trekken. Op acties zoals in Durham zit hij niet te wachten. ,,Het racisme en dodelijke geweld in Charlottesville is onacceptabel, maar er is een betere manier om deze monumenten te verwijderen.''