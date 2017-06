Ravage op Lesbos na krachtige aardbeving: geen paniek onder Nederlanders

Ingestort

Op televisiebeelden is te zien dat panden zijn ingestort in Vrisa, een dorp met zo'n zeshonderd inwoners in het zuiden van Lesbos. ,,Tientallen gebouwen zijn bezweken en wegen zijn geblokkeerd', zei een lokale brandweercommandant.



De aardschokken werden ook gevoeld in de Griekse hoofdstad Athene en delen van Turkije. ,,Alles in mijn kliniek begon te schudden. We renden naar buiten met de patiënten'', zei een 50-jarige tandarts uit Izmir, die wel vaker aardbevingen meemaakte. ,,Ik dacht dat we dit keer echt dood zouden gaan.''