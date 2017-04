Recordbedrag in Trevifontein: 1,4 miljoen in 2016

Met de wereldberoemde Trevifontein heeft de stad Rome niet alleen een toeristische trekpleister, maar ook een goudmijn in handen. Al lijken die roestige muntjes op de bodem op het eerste gezicht niet veel waard: in 2016 gooiden bezoekers bij elkaar maar liefst 1,4 miljoen euro in de fontein. Een recordbedrag, dat voor liefdadigheid gebruikt wordt.

De fontein, gebouwd in barokstijl en voltooid in 1762, is de grootste en bekendste fontein van Rome. Jaarlijks komen er massa's toeristen op af. In een gemiddeld jaar zit het bedrag dat aan kleingeld wordt gevonden zo rond de miljoen euro.

De lokale katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas schept de bodem wekelijks leeg. In 2016 vonden zij een recordbedrag van 1,4 miljoen in de fontein, laat Caritas weten.

Renovatie

Het recordbedrag heeft waarschijnlijk te maken met een grootschalige renovatie van de fontein, die duurde tot eind 2015. Hierdoor was de bezienswaardigheid maanden slecht bereikbaar. Wie destijds een muntje wilde gooien, moest dat doen over een hek.

De legende luidt dat als je een muntje over je schouder in de Trevifontein gooit, je ooit zult terugkeren naar de 'eeuwige stad', mits je met de rug naar de fontein staat én niet achterom kijkt. Waar die legende vandaan komt is een mysterie, maar het gebruik werd beroemd door de film Three Coins in the Fountain van Jean Negulesco (uit 1954). Twee muntjes zouden ervoor zorgen dat je in Rome de liefde van je leven tegenkomt. Wie van zijn echtgeno(o)t(e) af wil, kan proberen om drie muntjes in de fontein te gooien: volgens de volkswijsheid zorgt dat voor een echtscheiding.

Liefdadigheid

Wat er met al dat geld gebeurt? De Romeinse gemeenteraad stelt het beschikbaar aan Caritas om arme gezinnen te helpen met bijvoorbeeld het kopen van levensmiddelen. Buitenlands geld, zoals dollars of ponden, wordt omgewisseld bij de bank. In 2013, het laatste jaar waarvan het cijfer bekend is, was het opgedoken bedrag 1,2 miljoen euro.