Rusland bevestigt identiteit aanslagpleger Sint-Petersburg

De naam van de terrorist deed eerder op de dag al de ronde. De Kirgizische veiligheidsdienst GKNB meldde al dat de in 1995 geboren Djalilov de dader was. Kirgizische veiligheidsdiensten identificeerden Akbarzhon Djalilov op basis van bewakingsbeelden. Veiligheidsmedewerkers hebben laten weten dat de man contacten had met radicale moslims.



De bom zou in zijn rugzak hebben gezeten. Die ontploften tijdens de metrorit tussen de stations Sennaya Ploshchad en Tekhnologicheski Institut. De bestuurder besloot door te rijden naar laatstgenoemd station zodat overlevenden de metrostellen makkelijker zouden kunnen verlaten.



Volgens Russische onderzoekers had Djalilov ook een tas met een explosieven achtergelaten op het metrostation Plosjtsjad Vosstanija. Dat zou onder meer zijn gebleken uit DNA-onderzoek. Bronnen bij veiligheidsdiensten zeiden dat de bom met een mobiele telefoon geactiveerd had moeten worden. Daarom werd het mobiele netwerk na de vondst van het explosief een tijdje buiten gebruik gesteld om de bom onschadelijk te kunnen maken.



Het is niet bekend of Djalilov op eigen houtje handelde of dat hij medestanders had. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Moskou is beducht voor aanslagen op Russische bodem vanwege zijn militaire interventie in Syrië ten gunste van het regime van president Bashar al-Assad. De terreurgroep Islamitische Staat heeft herhaaldelijk met vergelding gedreigd.