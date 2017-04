Rusland gebruikt veto tegen VN-voorstel om Syrische gifgasaanval te onderzoeken

Marokkaanse politie ontmantelt netwerk IS-ronselaars

19:53 De Marokkaanse politie heeft een netwerk opgerold dat mensen wierf voor de terreurgroep Islamitische Staat (IS). In Fez en in de omgeving van de stad zijn zeven verdachten gearresteerd, berichtte het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag.