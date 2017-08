Russen schoppen Italiaanse toerist dood in nachtclub Lloret de Mar

De 22-jarige Niccolò Ciatti uit de Toscane overleed gisteren in het ziekenhuis in de badstad aan de Costa Brava. Zijn ouders, die ondertussen vanuit Italië waren overgevlogen, krijgen psychologische bijstand.



Waarom de drie Russen, die in Frankrijk wonen en 22, 24 en 26 jaar oud zijn, de jongen zo zwaar toetakelden, is niet bekend. Getuigen vertelden nadien aan de politie dat er volgens hen geen bijzondere aanleiding voor het gevecht leek te zijn. Ciatti, een marktkoopman uit de buurt van Firenze, was met vrienden op vakantie in Lloret de Mar en was vrijdagavond naar de nachtclub gegaan.