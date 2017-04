Sint-Petersburg, stad in angst

,,Mijn moeder zat in de metro. Ik krijg geen contact”, vertelde een doodongeruste vrouw. Op een normale werkdag gebruiken zo’n drie miljoen mensen het metronet, een makkelijker doelwit voor een aanslag is er niet.



De bezorgdheid van de burgers stond haaks op de jubelberichten op websites die zijn gelinkt aan de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Daarna deed op internet een vage foto de ronde van een man met een zwart hoofddeksel en een baard. Allemaal bij elkaar leek een wel een herhaling van wat een jaar geleden plaatsvond in Brussel. Na de dodelijke aanslag in de vertrekhal van het vliegveld Zaventem (twaalf doden en honderd gewonden) verspreidde internationale opsporingsdiensten een foto van een man met een baardje en een hoed. Twee weken werd Mohamed Abrini opgepakt, de terrorist van Islamitische Staat die medeplichtigheid aan die aanslag heeft erkend.



De onbekende verdachte uit Sint-Petersburg werd door Russische terreurbestrijders gezien als de man die dood en verderf zaaide tussen de metrostations Sennaja Plosjad (Hooiplein) en Technologisch Instituut. De man met de hoed werd twintig minuten voor de explosie in de metro gezien. Hij zou een ‘geïmproviseerd explosief’ hebben achtergelaten in het rijtuig.



Experts schatte de kracht van de bom die de man in zijn rugzak verstopte op zo'n 300 gram TNT. Genoeg om een heel stuk uit de wagon te slaan en elf mensen te vermoorden. Volgens getuigen zat de bom vol spijkers en schroot net als in Brussel. De man zou zich volgens persbureau Interfax later hebben gemeld en hebben ontkend iets met de aanslag van doen te hebben. De autoriteiten meldden daarna dat het het scenario van een zelfmoordaanslag aannemelijk was. De dader zou een 23-jarige Aziaat zijn. De man wordt gelinkt aan in Rusland verboden radicale islamitische groeperingen.