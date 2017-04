'Terreurverdachte Stockholm hoopte op veel meer doden'

Volgens de Zweedse krant Expressen had Akilov, een afgewezen asielzoeker uit Oezbekistan, contact met een extremist die zichzelf Abu Fatyma noemt. Akilov zou hem voor zijn daad hebben gevraagd hoe hij een bom moet maken met de producten die hij had aangeschaft. ,,Hoe maak ik een explosief? Morgen wil ik een auto vinden en door de menigte heenrijden”, schrijft hij.



Een dag na zijn WhatsApp-bericht overmeesterde Akilov een vrachtwagenchauffeur. Hij reed in een truck van de Zweedse bierbrouwerij Spendrups in op winkelend publiek in de Drottninggatan, een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. Daarna kwam de vrachtwagens tot stilstand tegen een winkel en sloeg Akilov op de vlucht. Vier mensen – twee Zweden, een Brit en een Belgische – onder wie een elfjarig meisje kwamen om het leven en vijftien mensen raakten gewond.



Na de terreurdaad spraken Akilov en Abu Fatyma elkaar weer via WhatsApp. ,,Ik heb tien mensen vermoord in het centrum van Stockholm. Ik moet hier weg”, zou de Oezbeek hebben geschreven. Op de vraag van zijn contactpersoon bij IS hoe het gaat, antwoordde Akilov: ,,Slecht, ik ben over verschillende mensen heengereden, maar de auto reed verkeerd.”



De Tadzjiek complimenteerde de vermoedelijke aanslagpleger vervolgens en vroeg hem om een video, die hij ook ontving.