Terrorist Abrini geeft inkijkje in vlucht na dodelijke aanslagen

Gedurende twee maanden leefden de mannen ondergedoken, ze trekken van schuilplaats naar schuilplaats. Eerst verbleven ze in een flat in Schaarbeek. Abrini herinnert zich een naaimachine, ‘het meest onschuldige voorwerp in dat appartement’. Ernaast stond een pan met poeder en draden dat als explosief gebruikt kon worden.



De volgende schuilplaats was Jette, een gemeente onder de rook van Brussel. ,,Daar leefden we met zes man in een erg kleine ruimte. Het was er ook erg vochtig. Ik zag er geen sporen van explosieven, daar was de ruimte te klein voor.'' Na Jette vertrok Abrini naar een vergelijkbaar onderduikadres in Vorst: ,,Ook daar was het vochtig en koud, de muren leken van karton. We konden elke nacht de seksuele escapades van de buren horen.''