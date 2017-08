TERUGLEZEN: Zeker 13 doden en meer dan 100 gewonden bij aanslag Barcelona

In Barcelona zijn donderdag dertien doden gevallen en meer dan honderd mensen gewond geraakt toen ze door een busje werden aangereden. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Onder de gewonden zijn drie Nederlanders. Zij zijn buiten levensgevaar. De aanslag, die is opgeëist door IS, vond plaats in het centrum van de stad. De politie hield twee verdachten aan. Lees de ontwikkelingen van de dag terug in ons liveblog.