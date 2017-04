Thaise man snijdt keel dochter door omdat ze te veel op smartphone zit

Indiase 'Mowgli' werd in bos achtergelaten door ouders

14:34 Het verhaal achter het Indiase meisje dat 'als Mowgli tussen de apen' is teruggevonden, heeft een duistere twist gekregen. Indiase media claimden dat het kind tussen de apen woonden, maar het ongeveer 8-jarige kind is waarschijnlijk door haar familie in de jungle achtergelaten vanwege haar verstandelijke beperking.