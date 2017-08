Trump onder vuur na geweld Charlottesville: Dit was binnenlands terrorisme

Politieke tegenstanders van de president, maar ook politici uit zijn eigen partij reageerden ontzet dat Trump zich niet expliciet uitsprak tegen de gewelddadige demonstranten, voornamelijk rechtsextremisten. De Republikeinse senator Cory Gardner zei op Twitter: 'Meneer de president. We moeten het kwaad bij de naam noemen. Dit waren rechtsextremisten en dit was binnenlands terrorisme.' Ook senator Marco Rubio was uitgesproken: 'Er is niets vaderlandslievends aan nazi's, de KKK of witte racisten. Zij zijn het tegenovergestelde van wat Amerika wil zijn.'