Trump trekt stekker uit leeglopende industrieraad

Nieuwe arrestatie in geruchtmakende darknet-ont­voe­ring fotomodel

19:04 De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd in de spraakmakende kidnapzaak van toplessmodel Chloe Ayling. Het gaat om Michal Konrad Herba (36), de broer van ontvoerder Lukasz Pawel Herba. Ayling werd vorige maand gedrogeerd en per tas ontvoerd in Milaan. Ze zou als seksslavin op het darknet worden verkocht.