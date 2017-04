Turkse F-16's vallen Koerdische strijders aan

Het kwam tot een botsing tussen de Turken en de Koerden na een aanval van de PKK op een militaire controlepost in het bergachtige Cukurcagebied bij de grens met Irak, aldus de gouveneur in een verklaring. Een Turkse militair raakte gewond en is naar het ziekenhuis afgevoerd.



Het Turkse leger stuurde een drone naar het gebied om de posities van de aanvallers vast te stellen, waarna de Turken met F-16's de aanvallen uitvoerden.



Strijden

Meer dan 40.000 mensen zijn gedood door de opstand van de Koerdische partij tegen Turkije in 1984. Sindsdien voert de PKK een gewapende strijd tegen de Turkse staat om gelijke rechten en zelfbeschikking voor de Koerden in Turkije.



Zowel Turkije als de Verenigde Staten en de Europese Unie zien de PKK als een terreurgroep. In juli 2015 kwam een eind aan een twee jaar oud staakt-het-vuren tussen Turkije en de Koerdische PKK. Tussen de 335.000 en 500.000 mensen, overwegend Koerden, moesten hun woonplaatsen ontvluchten.



Koerdische strijders trekken echter ook op tegen de terreurgroep de Islamtische Staat. Vorig jaar oktober begonnen ze samen met het Iraakse leger en de sjiieten een offensief om de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) uit Mosul te verdrijven. De stad werd in juni 2014 door de extremisten van IS ingenomen. De slag om Mosul is echter nog steeds niet gestreden.