Verdachte Charlottesville had grote fascinatie voor Hitler

De 18-jarige Keegan McGrath deelde een kamer met Fields tijdens een schoolreis naar Europa. Volgens McGrath duidde Fields Duitsland steeds aan als 'het vaderland'. Hij had totaal geen belangstelling voor Frankrijk dat tijdens de trip ook werd aangedaan. ,,Hij zei steeds maar weer dat Fransen minderwaardig en inferieur zijn'', herinnert hij zich.



McGrath ging met Fields in discussie en de sfeer werd steeds grimmiger. McGrath is diep geschokt over de gebeurtenissen in Charlottesville. ,,Hij was doorgaans een doodnormale jongen. Hoewel zijn donkere grappen over de Holocaust vaak over het randje waren.'' Volgens de tiener was Fields niet eenzaam of een outcast. ,,Hij had vrienden en mensen die met hem spraken.''