Verlovingsring na 13 jaar teruggevonden rondom een wortel

De ring, die Grams in 2004 was verloren in haar tuin, bleek rond de wortel te zitten. ,,Ik herkende 'm gelijk", vertelt de gelukkige vrouw tegen CBC News.



Na het verliezen van de ring kocht de vrouw uit Alberta een goedkoop exemplaar als vervanging. Maar het verdriet om haar oude ring die ze in 1951 kreeg, een jaar voor ze trouwde met haar man Norman, was groot. ,,Ik heb er zo vaak om moeten huilen. We hebben op onze handen en knieën gezocht, maar we konden het niet vinden."



Haar schoondochter Colleen Daley haalde de wortel met de ring 13 jaar later uit de tuin. ,,Ik wist dat het van óf mijn grootmoeder óf mijn schoonmoeder moest zijn, omdat niemand anders hier ooit op de boerderij heeft gewoond."