Very British: Lord Buckethead krijgt 249 stemmen

Het is een kleine Britse traditie dat er zich in het kiesdistrict van belangrijke Engelse politici ook schertsfiguren kandidaat stellen, soms simpelweg voor de lol, soms met een serieuze ondertoon. Lord Buckethead deed deze keer mee in Maidenhead, het district van Theresa May. De galactische heerser voerde zelfs (een beetje) campagne: hij had een Twitteraccount en deelde 38.300 folders uit met de tekst: 'Strong, not entirely stable, leadership. Stem Lord Buckethead voor de meest krachtige proteststem in de melkweg'. De heerser wil, volgens zijn tweets, onder meer de opgeheven teletekst van de BBC weer terug, maar kaart ook de problemen in het Britse kiesstelsel aan.