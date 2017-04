Vrouw 'scholierkidnapper' wil scheiden

Op Tad Cummins en scholiere Elizabeth Thomas wordt nu al bijna een maand jacht gemaakt. Meerdere betrokken, onder wie de vader en zus van Elizabeth, richtten zich via de Amerikaanse media rechtstreeks tot haar voormalige leraar en smeekten hem om het kind thuis te brengen. Ook de vrouw van de ontvoerder heeft in het openbaar haar man gevraagd de vlucht op te geven. Jill Cummins trouwde op 18-jarige leeftijd met de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de verdwijning van de tiener. Nu, 31 jaar later, wil ze zo snel mogelijk de echtelijke banden met de vermeende pedofiel doorsnijden. Op de scheidingspapieren geeft de vrouw ‘onoverbrugbare verschillen’ en ‘ongepast echtelijk gedrag’ aan als redenen voor de breuk.

Het is niet bekend of Jill al voor die datum op de hoogte was van de pedoseksuele gevoelens van haar man voor in ieder geval een van zijn leerlingen. Feit is dat Tad een aantal maanden geleden zijn baan op een middelbare school in Culleoka kwijtraakte, omdat hij eerder zoenend met Elizabeth werd gespot in een klaslokaal.