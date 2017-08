Witte Huis veroordeelt blanke racisten nu wel

Cory Gardner, een republikeinse senator, zei op Twitter: ,,Meneer de president – we moeten het kwaad bij de naam noemen. Dit waren witte suprematisten en het was binnenlands terrorisme.”



Ook verschillende andere politici reageerden fel. ,,Er is niets nationalistisch aan nazi's, de KKK of witte racisten. Zij zijn het tegenovergestelde van wat Amerika wil zijn", zei senator Marc Rubio. ,,Witte suprematisten en neonazi's gaan in tegen het Amerikaanse patriottisme en de idealen die ons als land zo speciaal maken", zei John McCain.