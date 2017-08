Zeker 12 doden door omvallende boom op festival Madeira

Thaise reddingswerkers halen Nederlandse toeriste uit kloof

16:55 Een 46-jarige Nederlandse toeriste is gisteravond door reddingswerkers uit een ravijn in de Thaise plaats Mae Hong Son gered. De vrouw gleed vermoedelijk weg tijdens een wandeltocht in de bergen en viel in een zes meter diep gat. Ze maakt het ondanks haar verwondingen goed, zo melden Thaise media. Lees het volledige verhaal hier.