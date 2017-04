Zuid-Afrikanen de straat op voor protest tegen Zuma

Zuma (74) is al jaren verwikkeld in allerlei corruptieschandalen. Maar het ontslaan van Gordhan lijkt nu de spreekwoordelijke druppel. De oppositie is woedend. Maar ook in zijn eigen partij, ANC, ontstaan nu scheurtjes. Zuma's ANC zwaait al sinds 1994 de scepter in Zuid-Afrika.

Er zijn marsen in Kaapstad, Johannesburg en de kustplaats Durban, georganiseerd door Save South Africa - een organisatie die bestaat uit burgerrechtengroepen, zakenmensen en prominenten. ,,We roepen alle Zuid Afrikanen op, los van hun politieke overtuiging om deze massademonstratie mee te doen en met één stem te spreken.''

,,Zuma moet vertrekken en Zuid Afrika moet op nummer een staan'', aldus Mmusi Maimane, leider van de oppositiegroep Democratic Alliance (DA) tegen persbureau AP . De hashtag op Twitter #ZumaMustFall (Zuma moet vertrekken) wordt veel gebruikt. Het ANC roept op tot een vreedzame demonstratie na berichten dat mensen de wapens willen oppakken in de naam van ANC .

Quote Wij willen dat Zuma vertrekt. Hij geeft helemaal niets om de bevolking Syriana Maesela

,,Wij willen dat Zuma vertrekt. Hij geeft helemaal niets om de bevolking'', verklaart Syriana Maesela (55) die met een Zuid-Afrikaanse vlag in de hand meeloopt in Pretoria. ,,Deze president misbruikt zijn positie. Hij moet gaan'', vult de 62-jarige Graham Fish aan. Maar er zijn ook tegengeluiden. Zuid-Afrikanen die, gehuld in de ANC-kleuren geel, groen en goud, dansen en borden in de lucht houden met teksten als 'Ik ben bereid te sterven voor mijn ANC' en 'Handen af van onze president.'

Politieke steun

Zelf reageert Zuma laconiek op alle aangekondigde protesten van Save SA. Hij stelt dat ze het recht hebben om te protesteren. Zuma kreeg in het verleden met protesten te maken, maar hij behield altijd voldoende politieke steun.

Afgelopen november kreeg Zuma voor de laatste keer te maken met een grote demonstratie. De politie vuurde toen flitsgranaten af om duizenden betogers uit elkaar te drijven. Ze eisten de openbaring van een onderzoek naar beschuldigingen dat Zuma werd beïnvloed door de Indiase broers Guptas. Zij hebben belangen in ruim veertig verschillende bedrijven. Volgens Zuma is er alleen sprake van vriendschap. Maar de banden zouden zo nauw zijn dat de invloedrijke Guptas zelfs meebeslissen over de benoemingen van ministers en staatssecretarissen.

Door alle perikelen rond het ontslag van Gordhan daalde de munteenheid rand meer dan 11 procent. De kredietwaardigheid van Zuid-Afrika is verlaagd naar 'junk', oftewel Zuid-Afrika wordt gezien als een risicovolle investering.

Volledig scherm Ook in de kustplaats Durban wordt geprotesteerd. © REUTERS