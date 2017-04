Advocaat met Fenerbahçe naar halve finale Turkse beker

Janssen leidt Spurs naar miraculeuze overwinning

5 april Tottenham Hotspur is vanavond ontsnapt aan een kostbare nederlaag in de Premier League. De nummer twee van de ranglijst keek drie minuten voor tijd in de uitwedstrijd tegen Swansea City nog tegen een achterstand van 1-0 aan. Door zeer late treffers van Dele Alli, Son Heung-min en Christian Eriksen kwam het toch nog goed voor de Londense ploeg: 1-3.