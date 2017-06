Ajacied Younes maakt basisdebuut bij Duitsland

Schotten schieten weinig op met gelijkspel na doldwaze slotfase

20:17 Schotland heeft een punt overgehouden aan de doldwaze kraker tegen aarstivaal Engeland: 2-2. Engeland leek op nieuwe zege op Schotland af te stevenen na een doelpunt van Oxlade-Chamberlain, maar Griffiths sloeg in de slotfase twee keer toe. Beide keren via een vrije trap. Maar Kane bracht Engeland in blessuretijd naast Schotland.