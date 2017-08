Anderlecht onderuit bij Charleroi

Fans Rangers willen dat politie gedrag van de coach van de tegenstander onderzoekt

13 augustus Of het uniek is, dat durven we niet te zeggen. Feit is wel dat er in het Schotse voetbal een bijzondere situatie aan de hand is. Fans van Rangers hebben er namelijk bij de politie op aangedrongen om het gedrag van Hibernian-coach Neil Lennon onder de loep te nemen.