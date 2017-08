Barça: Coutinho en Dembélé komen eraan

De manager hoopt met zijn woorden de fans van Barcelona voorlopig rustig te houden. De bekerwinnaar werd zowel zondag in Camp Nou (1-3) als woensdag in Madrid (2-0) te kijk gezet door Real. Na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain is het bij Barcelona wachten op versterkingen. Wel voegde de club van trainer Ernesto Valverde middenvelder Paulinho voor 40 miljoen euro aan de selectie toe.



Liverpool en Borussia Dortmund weigeren vooralsnog mee te werken aan de transfers. Volgens Engelse media heeft Liverpool al een bod van 100 miljoen euro van Barcelona op Coutinho geweigerd. Dembélé is bij Dortmund voorlopig geschorst omdat hij zonder toestemming een training oversloeg. Volgens Duitse media wil de club van de Nederlandse coach Peter Bosz minimaal 100 miljoen euro hebben voor de twintigjarige Dembélé.