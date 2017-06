Belgen bij rentree Kompany met moeite langs Tsjechië

Vincent Kompany deed, na veel blessureleed, voor het eerst sinds oktober 2015 weer mee bij de Belgen. De centrale verdediger droeg, bij afwezigheid van de zondag geblesseerd geraakte Eden Hazard, direct de aanvoerdersband.



Michy Batshuayi opende in de 25ste minuut op aangeven van Romelu Lukaku de score. België kon maar kort genieten van die voorsprong. Kevin De Bruyne liet zich na een klein half uur spelen in zijn eigen strafschopgebied aan de kant zetten, waarna Michael Krmencik de bal binnen kon schieten: 1-1.



Invaller Marouane Fellaini nam in de 52ste minuut met zijn hoofd het winnende doelpunt voor zijn rekening.



België kan vrijdag bij winst in Estland een volgende stap zetten op weg naar deelname aan het WK. De kwartfinalist van het laatste EK is in groep H na vijf speelronden koploper met dertien punten.