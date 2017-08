'Bij Ajax speel je niet alleen voetbal - je leert het te begrijpen'

Enoh stond tussen 2008 en 2014 onder contract bij Ajax. In die jaren speelde hij samen met talenten die later uitgroeiden tot wereldsterren. Eén stak er met kop en schouders bovenuit. ,,Hij had een speciaal verlangen in zich", zegt Enoh over Luis Suárez (linksonder met aanvoerdersband op de foto bovenin). ,,Zijn drive om altijd te willen winnen. Niemand werkte zo hard als hij."



Sportief waren het magere jaren, met alleen een KNVB-beker in 2010. Trainers Marco van Basten en Martin Jol vertrokken door de achterdeur. ,,Maar alles veranderde met de komst van Frank de Boer", weet Enoh nog. ,,Onder Jol waren er goede spelers doorgebroken, maar De Boer bracht het Ajax-voetbal terug. De opbouw van achteruit, aanvallen via de vleugels. De Boer bracht het vertrouwen terug."



Enoh is de oefenmeester op de voet blijven volgen. Hij raadt De Boer aan zich aan te passen aan het Engelse voetbal, en niet andersom. ,,Ik denk dat hij in Italië geleerd heeft dat het belangrijk is om een eigen filosofie te hebben, maar dat je die aan moet passen aan de competitie." De Boer slaagde na zijn vertrek bij Ajax niet bij Internazionale. Dit seizoen staat hij bij Crystal Palace aan het roer.